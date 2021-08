Santa Clara segura Morita. Médio só sai por 10 milhões

O Santa Clara rejeitou formalmente a proposta do Fenerbahçe para contratar Hidemasa Morita, de cinco milhões de euros.

Através de uma nota de imprensa, a SAD decidiu rejeitar porque "esta não defende os interesses desta SAD, nem corresponde ao real valor de mercado do ativo em causa". O clube apenas permite a saída do japonês mediante o pagamento do valor da cláusula de rescisão, de dez milhões de euros.

O clube, agora dirigido pelo turco Ismail Uzun, esclarece que "apenas aceitará negociar os seus ativos, mediante um ressarcimento justo e condizente com a qualidade destes, procurando sempre salvaguardar a instituição".