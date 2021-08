Santa Clara alcança primeira vitória no campeonato

O Santa Clara venceu pela primeira vez na edição 2021/22 da I Liga portuguesa de futebol, frente ao Gil Vicente, por 1-0, num jogo da quarta jornada em que as duas equipas terminaram com 10 jogadores.

Rui Costa marcou o único golo do encontro disputado no Estádio São Miguel, em Ponta Delgada, aos 12 minutos, antes de o avançado brasileiro dos insulares Allano e o defesa dos minutos Rúben Fernandes serem expulsos, ambos com cartão vermelho direto, aos 70.

Após o primeiro triunfo na edição 2021/22 da I Liga, os açorianos subiram ao 12.º lugar, com os mesmos quatro pontos de Marítimo e Vizela, menos dois do que o Gil Vicente, que partilha o sétimo lugar com Portimonense e Paços de Ferreira.

Veja o resumo da partida.