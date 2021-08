P. Ferreira derrota Portimonense

O Paços de Ferreira venceu no terreno do Portimonense, por 1-0, com um golo do brasileiro Douglas Tanque, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Na ressaca da eliminação da Liga Conferência, frente aos ingleses do Tottenham, o triunfo no Algarve, selado com o tento do avançado brasileiro, aos 45+1, permitiu aos pacenses regressarem às vitórias na I Liga, depois de duas derrotas seguidas, e somar seis pontos.

Já o Portimonense somou o segundo desaire na prova, ambos em casa, e permanece no sétimo lugar, com os mesmos pontos do Paços de Ferreira e do Gil Vicente, que perdeu na visita ao Santa Clara, por 1-0.

Veja o resumo da partida