Marcus vai ser reforço do Portimonense

O Portimonense prepara-se para garantir a contratação de Marcus, ao Feirense, apurou a Renascença. O extremo, de 21 anos, internacional pela Nigéria, foi o grande destaque da equipa da Feira, na temporada passada, ao marcar 11 golos, em 28 jogos.

Marcus tinha contrato com o Feirense até 2023 e o clube volta a realizar um encaixe com um jogador que lançou no futebol profissional.

O avançado chegou a Portugal em 2018/19 e começou por atuar nos juniores e nos sub-23 do Feirense. Em 2019/20, nos sub-23, fez sete golos, em 28 jogos. Na temporada passada foi aposta na equipa principal.

Paulo Sérgio receberá, assim, mais um reforço para a linha avançada, depois de ter acolhido Nakajima, na semana passada. Por resolver continua a situação de Beto, que pediu publicamente para sair e está sob a alçada disciplinar do clube algarvio, sem autorização para competir.

No jogo com o Paços de Ferreira, que o Portimonense perdeu (0-1), o treinador utilizou Renato Júnior, no 11 inicial, mas quem deu nas vistas foi Wilinton Aponza. O ponta de lança colombiano, contratado ao Berço, jogou os últimos minutos e chegou mesmo a marcar. O golo acabou anulado, mas Aponza, que tem dois golos, em dois jogos pelos sub-23, deu boas indicações.