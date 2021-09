Kritciuk troca Gil Vicente pelo Zenit

O Gil Vicente acertou com o Zenit a transferência do guarda-redes Stanislav Kritciuk, confirmou a Renascença.

De acordo com as informações apuradas, a saída está fechada e o guarda-redes deverá regressar à Rússia em breve para firmar contrato. O plantel gilista regressa hoje a Barcelos depois de ter jogado nos Açores na noite de domingo, frente ao Santa Clara.

Kritciuk, de 30 anos, foi reforço deste verão do Gil Vicente e foi indiscutível no arranque da temporada, com seis jogos feitos. Na época passada, representou o Belenenses SAD, de onde saiu a custo zero para reforçar os gilistas.

O guarda-redes internacional russo está de regresso ao país, onde representou o Akademiya Tolyatti, no início da carreira, e o FK Krasnodar, entre 2015 e 2020. Pelo meio, Kritciuk passou ainda pelo Sporting de Braga e Rio Ave.