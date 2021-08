Farense. São Luís interditado devido ao estado do relvado

A Liga de Clubes confirmou, em comunicado, a interdição preventina do Estádio de São Luís, do Farense, após segunda nota negativa ao relvado.

Em comunicado, a Liga esclarece que notificou o clube algarvio após a primeira jornada, dando conta do risco de interdição, caso o relvado não fosse intervencionado e apresentasse melhoria efetiva, o que não ocorreu apesar do plano apresentado para a sua recuperação, ficando agora com uma média de 2,15.

O relvado será alvo de vistoria dentro de dois dias, que confirmará a interdição do relvado a jogos e treinos. Caso se mantenha a interdição, o Farense tem como alternativa apresentada o Estádio Algarve.

O São Luís não é o primeiro relvado interditado esta época. Na I Liga, o relvado do Marítimo foi também proibido de ser usado após notas negativas frente ao Sporting de Braga e FC Porto.