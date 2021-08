O Famalicão oficializou a contratação do defesa esquerdo Adrián Marín.

O espanhol, de 24 anos, chega por empréstimo do Granada.

Em declarações ao site do clube, Marin disse estar “muito contente por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão”.

“Falei com o Nehuén Pérez e com alguns colegas portugueses e todos me disseram muito bem do clube”, acrescentou.

Adrián Marín ocupa a vaga deixada por Calvin Verdonk.