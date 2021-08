Braga e Guimarães empatam no dérbi do Minho

Sp. Braga e Vitória Guimarães empatam 0-0, em jogo da quarta jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado no Estádio Municipal de Braga.

Os arsenalistas estiveram mais tempo por cima e tiveram várias ocasiões, incluindo bolas nos ferros.

O embate entre os rivais minhotos deixou os bracarenses no sexto lugar, com os mesmos sete pontos do Boavista, enquanto os vimaranenses continuam em nono, com cinco.

O Sporting de Braga somou o segundo jogo seguido sem perder, depois da vitória no recinto do Moreirense (3-2), tal como o Vitória de Guimarães, que venceu na jornada anterior na receção ao Vizela (4-0).

Veja o resumo da partida.