Ayestarán. “Há mérito do Benfica”

O treinador do Tondela reconhece que há mérito do Benfica no triunfo (2-1) no estádio da Luz.

“Creio que há mérito do Benfica, introduziu com mais velocidade e qualidade na relva. Encontrou mais espaços. A nós também começou a custar a fechar e a pressionar a bola e a partir eles começaram a empurrar-nos para trás”, referiu Pako Ayestarán.

Em declarações à Btv, o técnico espanhol refere que a sua equipa sabia “da dificuldade que íamos encontrar, uma equipa de Champions, cm um grande jogo coletivo”.

“Creio que fizemos primeiro tempo quase perfeito, a fechar espaços interiores, tapar corredores, sair rápido para a frente, aproveitar as basculações. Depois, com a qualidade do Benfica, sabíamos que nos iam pôr a fechar mais abaixo. E, quando estão no último terço, podem sempre fazer golo”, acrescentou.

O Benfica venceu o Arouca por 2-1, mas esteve a perder e só marcou na segunda parte.