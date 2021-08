Santa Clara fecha transferência de Morita para o Fenerbahçe

O Santa Clara fechou a transferência de Hidemasa Morita para o Fenerbahçe, confirmou a Renascença.

O médio internacional japonês de 26 anos chegou ao Santa Clara em janeiro, proveniente do Kawasaki Frontale, e assumiu a titularidade de imediato. Somou dois golos e duas assistências em 21 jogos na temporada passada.

Morita arrancou esta época nos açorianos e foi peça importante na caminhada do clube na Liga Conferência, onde o Santa Clara caiu para o Partizan no "play-off". Marcou um dos golos frente aos sérvios.

O japonês será a terceira saída de peso do Santa Clara neste mercado de transferências, depois de Fábio Cardoso para o FC Porto e Carlos Júnior para o Al-Shabab.

Morita é reforço para a equipa do português Vítor Pereira, que vai disputar a fase de grupos da Liga Europa. De acordo com a imprensa turca, Morita foi um pedido expresso do treinador português.

O Santa Clara é agora dirigido pelo turco Ismail Uzun, que foi ontem nomeado presidente da SAD do clube. Rui Cordeiro deixou a direção do clube. Uzun conta com uma passagem pela direção da AD Oliveirense.