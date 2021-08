Jesus antecipa Tondela. "Vamos mudar os jogadores que derem mais sinais de fadiga"

Jorge Jesus antecipou a receção ao Tondela, este domingo, e admitiu fazer alterações na equipa devido ao desgaste competitivo.

"Vimos de um jogo que fomos obrigados a correr muito mais que o habitual, pela forma das circunstâncias de ter menos um jogador, e para amanhã temos mais um dia de descanso relativamente ao que tem sido habitual. Vamos descansar os jogadores mais carregados, mais fatigados, sem dúvida", adiantou em conferência de imprensa.

O treinador do Benfica revelou ser "uma enorme satisfação" voltar a jogar no Estádio da Luz, desta feita com 50% de lotação.

"Os adeptos do Benfica ajudam a equipa a ganhar e são fundamentais para dar apoio e força psicológica. Isto é o que mais valorizamos neste jogo", realçou.

Sobre as dificuldades em mudar o foco de um jogo de Champions para o Tondela, Jorge Jesus concedeu que "não é fácil", mas apontou que o PSV já está esquecido.

"O grande objetivo nestes dias foi exatamente isso, praticamente nem falámos da nossa vitória, falámos sempre do Tondela".

Num balanço à primeira fase da época, o técnico considerou que o Benfica tem cumprido os objetivos.

"No campeonato, ganhámos os jogos que temos feito, e amanhã queremos fazer a mesma coisa, com todo o respeito por uma equipa bem organizada, com jogadores rápidos na frente, com uma ideia de jogo muito boa", indicou.

Sobre os rumores de uma possível contratação do central David Luiz, Jorge Jesus não se quis alongar e preferiu focar-se no Tondela.

"Somos muito amigos, falamos muito durante o ano, mas é apenas isso", concluiu.