Ivo Vieira. “Início de uma caminhada”

O treinador do Famalicão considera que a sua equipa fez um bom jogo contra o Sporting e até podia ter ganho. É o primeiro ponto no campeonato.

“Todos nós queremos ganhar e saíamos com o sentimento de que podíamos fazer mais. Defrontámos um adversário muito forte, num grande momento, com grande variabilidade no seu jogo. Conseguimos anular a espaços, houve oportunidades para ambas as partes. É o primeiro ponto conquistado, poderá ser o início de uma caminhada”, disse Ivo Vieira.

O técnico famalicense lembra que este sábado houve “duas estreias, jogadores com pouco treinos”.

“Sabíamos que precisávamos de reforços, os jogadores deram uma resposta fantástica a esse nível, mas temos de perceber que só teremos sucesso se jogarmos sempre assim. Se facilitarmos contra os adversários ditos não grandes, estamos mais perto de não ganhar”, acrescentou.

Vieira refere que a sua equipa deu “um sinal do que queremos para o futuro. Fiquei satisfeito com a equipa. O Pickel e o Marcos Paulo acrescentaram, conseguimos um resultado razoável, mas todos são importantes para o processo.”

Famalicão e Sporting empataram 1-1, em partida da quarta jornada da I Liga.