Armando Evangelista: "No segundo golo do FC Porto há falta, no terceiro parece-me que há mão"

O treinador do Arouca, Armando Evangelista, queixou-se da arbitragem na forma como a equipa sofreu o segundo e o terceiro golo, na derrota por 3-0 frente ao FC do Porto no Dragão. Ainda assim, afirmou que os dois lances não são desculpas.

"No lance do segundo golo há falta, no terceiro parece-me que há uma mão. Mas não me quero desculpar. Dou os parabéns à minha equipa, tivemos coragem", disse.

Evangelista declatrou ainda que a jogar fora contra o vice-campeão nacional, "nós tínhamos noção das diferenças". "Essas diferenças foram evidentes, hoje. Era importante jogar com o tempo, não sofrer cedo e chegar ao intervalo sem perder", constatou.

"Não fomos capazes. O FC Porto ficou mais confortável depois do primeiro golo. Sem contestar a justiça, a diferença de três golos é exagerada", resumiu.