Miguel Luis deixa Guimarães e ruma à Polónia

O médio Miguel Luís deixa o V. Guimarães e assina pelo Rakow Czestochowa, da Polónia.

Os vitorianos confirmam que terão “direito a 40% do valor de uma futura transferência de Miguel Luís, sendo que metade desse valor pertencerá ao Sporting, respeitando a partilha dos direitos económicos contratualizada aquando da mudança do jogador para Guimarães".

O jogador assinou por quatro anos, com mais um de opção.

Miguel Luís tinha chegado a Guimarães em outubro do ano passado, com contrato por três épocas, com mais duas de opção. Em 2020/21 fez 21 jogos pelos vimaranenses, cinco a titular.