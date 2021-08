Já não há bilhetes para o Famalicão-Sporting

O Famalicão anunciou, numa nota oficial, que não restam bilhetes para o jogo frente ao Sporting, às 20h30 de sábado.

O clube informa que "serão proibidos adereços do clube visitante nas bancadas do estádio, à exceção do setor destinado ao público afeto à equipa que nos visitar".

Para entrar no estádio, será necessário apresentar certificado de vacinação de Covid-19, certificado de recuperação, ou teste à Covid-19. É obrigatório usar máscara durante todo o jogo e será medida a temperatura na entrada.

A Direção-Geral de Saúde anunciou, na quinta-feira, que a lotação dos estádios poderia passar de 33% para 50%, mas os bilhetes esgotados correspondem ainda apenas a um terço do estádio, cerca de 1400 bilhetes. O clube está a perceber se poderá ainda vender mais ingressos para o jogo.

O Famalicão-Sporting joga-se neste sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.