O Estoril derrotou o Marítimo, por 2-1, na quarta jornada da I Liga.

Os golos dos canarinhos foram apontados por Miguel Crespo e Francisco Oliveira.

Pelos insulares ainda empatou Cláudio Winck.

Com este triunfo, o Estoril dorme na liderança do campeonato, com 10 pontos. Já o Marítimo mantém 4 pontos. Sporting e Benfica, que somam 9 pontos, ainda não jogaram.

Veja o resumo da partida.