Violência no desporto aumentou na época passada, mesmo sem adeptos nas bancadas

Importa destacar que a utilização destes engenhos decorreu, na época passada, no exterior dos estádios, uma vez que apenas alguns jogos-teste foram realizados com público nas bancadas.

A conclusão é do relatório de análise da violência associada ao desporto, feito pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, em parceria com a Polícia de Segurança Pública.

Apenas a II Liga, a Taça da Liga, as competições europeias, os jogos de seleção e amigáveis viram reduzidas as infrações.

Os campeonatos distritais surgem no segundo lugar, com 200 casos registados. O Campeonato de Portugal, futebol de formação e Taça de Portugal surgem a seguir na lista.

Menos adeptos banidos de recintos desportivos

A época 2020/21 trouxe uma redução no número de adeptos interditos de acesso a recintos desportivos, que caiu de 222 para 160.

Ainda assim, este número continua a ser muito superior aos registados em épocas anteriores. Entre 2016 e 2019, um total de 105 adeptos foram banidos, valor inferior à época passada.

51,9% dos casos de interdição decorrem devido à posse e utilização de engenhos pirotécnicos e 28,1% por incitamento à violência, racismo e outras intolerâncias. Arremesso de objetos, injúrias, invasão dos recintos desportivos e agressões são os restantes motivos.

O Vitória de Guimarães foi o clube com mais adeptos interditos (24), seguido do FC Porto (22), do Sporting (18), do Braga (12) e do Benfica (7). De todos os casos de interdição, 65,6% correspondem a pessoas de Grupos Organizados de Adeptos (GOA), ou claques, como são vulgarmente designadas.

Dez interdições foram aplicadas no futsal e duas no hóquei em patins. O futebol domina, mais uma vez, com 119 adeptos banidos de entrar nos recintos desportivos.

Uma temporada inteira sem adeptos

Os adeptos estiveram longe das bancadas desde março de 2020, quando foi suspensa toda a prática de desporto em Portugal, incluindo o futebol profissional, com a entrada em vigor do primeiro estado de emergência.

Na Região Autónoma dos Açores, chegou a haver eventos desportivos, nomeadamente jogos do Santa Clara, com público, contudo tal não se repetia no continente nem na Madeira.

Em outubro, houve três jogos-piloto e dois desafios da seleção portuguesa de futebol com presença de adeptos, como teste, e o FC Porto recebeu público num encontro da Liga dos Campeões. Porém, a segunda vaga da pandemia do novo coronavírus deitou quaisquer planos de retoma da assistência por terra.

A 27 de fevereiro e 13 de março, o Santa Clara recebeu Paços de Ferreira e Portimonense, respetivamente, com adeptos nas bancadas, em virtude das medidas impostas nos Açores. Foi a primeira e última vez que se viu tal coisa em 2021. Quando o número de casos de Covid-19 no arquipélago voltou a crescer, o Estádio São Miguel voltou a estar fechado ao público.

A 29 de maio, o Estádio do Dragão, no Porto, recebeu a final da Liga dos Campeões da época 2020/21 entre Chelsea e Manchester City com 16.500 adeptos espectadores, na esmagadora maioria ingleses, nas bancadas.

Esta temporada arrancou com público nas bancadas, podendo os clubes preencher 33% da lotação dos estádios.