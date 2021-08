Ivo Vieira. Famalicão pode terminar má forma com vitória frente ao Sporting

Ivo Vieira, treinador do Famalicão, quer que a sua equipa dê a volta ao mau momento de forma e dê início a uma série de resultados positivos com uma vitória frente ao Sporting, campeão nacional, no próximo sábado.



"Temos défice nos pontos, mas temos de acreditar no processo e na nossa valia. Pode ser o início de uma caminhada diferente nos resultados. Vamos lutar pela vitória. Temos de consciência do que temos, fazemos e do que podemos alcançar. Tenho consciência das dificuldades que tivemos nos jogos, podíamos ter feito melhor. Sinto que a equipa vai crescer e dar sinais melhores", disse, em conferência de imprensa.

O técnico reconhece a grande valia do Sporting e diz que o Famalicão não tem pressão à entrada para o jogo.

"Estamos convictos que vamos defrontar um adversário forte, campeão em título. Está ao nível de mais três a quatro equipas. O desempenho de cada é que depois vai ditar quem é mais forte. Não temos pressão nenhuma, mas crio-a em nós próprios. Temos as nossas responsabilidades. É uma equipa fortíssima, mas estamos preparados para esse desafio", continua.

O Famalicão tem mexido muito no mercado, mas Ivo Vieira diz que o plantel ainda não está fechado, apesar de estar mais próximo da sua versão final.

"Até ao último dia do mercado podem entrar e sair atletas. É indiferente,tenho de viver ao dia. As coisas vão-se compondo para o que nós pretendemos, eu como treinador e o Famalicão como estrutura", termina.

O Famalicão-Sporting joga-se neste sábado, às 20h30, com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.