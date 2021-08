Santa Clara luta contra efeitos da Covid-19 nos jogadores. "Temos de ser uma super equipa"

Daniel Ramos e o Santa Clara travam uma luta contra o tempo, o tempo necessário para que os jogadores que estiveram infetados com Covid-19 consigam recuperar para ajudar a equipa em Belgrado, esta quinta-feira, no desafio com o Partizan para a 2.ª mão do "play-off" da Liga Conferência.

"Temos condicionantes, isso foi visível no jogo com o Boavista [que a equipa perdeu, por 2-0], principalmente os jogadores que tiveram Covid-19, a sentirem muitas dificuldades respiratórias. Espero que estejam mais aptos neste jogo. Nem todos estão no máximo. Vamos tentar gerir de fora para dentro para dar uma resposta muito boa", diz o treinador, em declarações aos jornalistas, à partida para a Sérvia.

No primeiro jogo com o Partizan, Daniel Ramos teve 17 jogadores disponíveis, depois de terem sido detetados casos de Covid-19, que obrigaram vários elementos do plantel a ficar em quarentena, por infeção, ou por contacto de risco com infetados.