Presidente do Santa Clara não abre o jogo sobre Luiz Phellype

O presidente do Santa Clara, Rui Cordeiro, não desmente, nem confirma, negociações com o Sporting para a transferência de Luiz Phellype. O avançado de 27 anos tem sido apontado como possível reforço do emblema açoriano, que neste mercado de transferências viu sair o melhor marcador da equipa, Carlos Júnior, para o Al-Shabab, da Arábia Saudita, por 2,5 milhões de euros.

“Há aviões para os Açores todos os dias e, que eu saiba, ainda não tenho reserva marcada para o Luiz Phellype”, disse esta manhã Rui Cordeiro.

O presidente do Santa Clara falava aos jornalistas à partida da equipa, do Aeroporto Sá Carneiro, para Belgrado, onde esta quinta-feira vai cumprir a 2ª mão do "play-off" da Liga Conferência, com o Partizan. Na 1.ª mão os açorianos venceram por 2-1.