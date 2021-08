Jorge Simão. Paços tem agora "10% de hipóteses" de passar o Tottenham

Apesar da vitória por 1-0 na primeira mão, o treinador do Paços de Ferreira acha que as possibilidade de eliminar o Tottenham e chegar à fase de grupos da Liga Conferência continuam a ser muito baixas.

"Já nos defrontámos uma vez, trazemos uma vantagem magra, mas é uma vantagem. As nossas possibilidades de passar são muito reduzidas, mas existem. Vamos lutar por elas. Diria que antes da primeira-mão, teríamos 5 por cento, agora passaria para os 10. Seria sobranceria da minha parte estar a dizer mais do que isto. Estamos a falar de poderios diferentes e a responsabilidade está toda do lado do adversário", começou por dizer.

Jorge Simão está à espera que Kane seja titular, assim como a maioria das figuras dos "spurs". Nuno Espírito Santo rodou a equipa inteira na primeira mão, na Mata Real.

"O Kane será quase certo que jogará e não será o único a reforçar a equipa que nos defrontou na primeira mão. Os jogadores que apresentou contra nós não foram os mesmos que utilizou no jogo posterior. Isto é nada mais do que constatar factos. Não me compete dizer mais nada", disse.

O Tottenham-Paços de Ferreira, a contar para a 2.ª mão do "play-off" da Liga Conferência, é esta quinta-feira às 19h45.