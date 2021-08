Braga empresta Tiago Esgaio ao Arouca

O lateral Tiago Esgaio vai ser emprestado pelo Sporting de Braga ao Arouca até ao final da temporada, sabe Bola Branca.

O defesa direito de 26 anos chegou este verão ao clube minhoto, assinou até 2025, mas não vai integrar o plantel de Carlos Carvalhal nesta temporada. Esteve associado ao Antuérpia, da Bélgica, e ao Fenerbahce, da Turquia, mas vai continuar na I Liga.

Esgaio custou cerca de 300 mil euros aos cofres do Braga, vindo do Belenenses SAD, mas não ficará na equipa, que conta com Fabiano, que regressou de empréstimo e assumiu a titularidade, e Yan Couto, contratado ao Manchester City por empréstimo.

O defesa estreou-se pelo Braga na partida da primeira jornada, frente ao Marítimo nos Barreiros, onde foi suplente utilizado devido à lesão de Sequeira. Foi o único jogo que fez com a camisola arsenalista.

Tiago Esgaio será o primeiro reforço da janela de transferência para a defesa do Arouca e vai disputar um lugar no onze com Thales Oleques, capitão de equipa, e Luiz Gustavo. O lateral conta com passagens, a nível sénior, pelo Caldas, Torreense e Belenenses SAD, onde se destacou nas últimas duas temporadas.

O recém-promovido Arouca, orientado por Armando Evangelista, é 13º classificado da I Liga, com três pontos somados.