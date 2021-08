Bordéus confirma chegada de Fransérgio

O Bordéus anunciou a contratação do médio Fransérgio, que deixa o Sporting de Braga a troco de 4,5 milhões de euros.

De acordo com a nota oficial do clube minhoto, a "transferência pode atingir os 7,5 milhões de euros, mediante o cumprimento de objetivos". O mecanismo de solidariedade conexo com a transferência acresce ao valor referido e é da responsabilidade do Bordéus.

O médio de 30 anos deixa o Braga após quatro temporadas no clube, onde se tornou um dos capitães e somou 22 golos em 149 jogos disputados.

Fez a despedida na segunda jornada, frente ao Sporting, onde terminou o jogo em lágrimas e a agradecer aos adeptos do clube. Antes, esteve ainda quatro épocas ao serviço do Marítimo.