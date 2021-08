Boavista contrata avançado ao Slavia de Praga

O Boavista assegurou a contratação do ponta de lança croata Peter Musa, por empréstimo dos checos do Slavia de Praga.

O acordo foi anunciado pelo Slavia, que confirma que existe uma opção de compra pelo avançado. Segundo a imprensa portuguesa, a cláusula está avaliada em três milhões de euros.

Musa, de 23 anos, chegou ao Slavia de Praga em 2019, depois de chamar à atenção no Slovan Liberec. Somou quatro golos em 21 jogos na época passada e foi emprestado ao Union Berlim, da Bundesliga, a meio da temporada passada.

O internacional sub-21 croata esteve no Campeonato da Europa do escalão no último verão.