Beto impedido de entrar nas instalações do Portimonense

Beto está impedido de entrar nas instalações do Portimonense, apurou a Renascença. A decisão da direção dos algarvios surge horas depois de o jogador ter manifestado publicamente o desejo de sair. Beto, que tem contrato com o Portimonense até 2023, está sob a alçada disciplinar do clube e sem autorização de frequentar as instalações. Na mensagem publicada nas redes sociais, o avançado diz estar "desiludido" com todo o processo que o poderia levar a deixar o Portimonense. "Vejo-me forçado a pedir oficialmente para sair. Depois de uma época que me correu bastante bem, finalmente recebi uma proposta muito boa para a minha contratação. Peço que todos compreendam que na minha vida tudo foi resultado de muito esforço e sacrifício", começa por dizer.

O ponta de lança, de 23 anos, diz que a direção do clube algarvio mudou de postura e recusa transferir o atleta. Beto diz-se "psicologicamente destruído com as promessas incumpridas". "Durante toda a época passada, sempre me demonstraram total abertura para me transferirem e me permitirem viver esse sonho. A verdade é que agora que a proposta chegou, a conversa mudou radicalmente. Estou completamente desiludido e psicologicamente destruído com as promessas incumpridas. Isto resultou numa irreparável quebra de confiança", pode ainda ler-se. A Udinese terá apresentado proposta ao Portimonense pelo jogador, que já tinha associado a interesse de FC Porto, Benfica e Sporting. SAD comunicou que Beto ficaria mais uma época em Portimão A 11 de agosto, e após várias notícias que apontavam para a transferência iminente do avançado, Rodiney Sampaio, presidente da SAD, disse que queria manter Beto por mais uma temporada: "Teve propostas, mas decidimos, numa reunião entre administração da SAD e investidores, que o vamos segurar. Foi decidido que o jogador fica, pelo menos mais uma época", disse, em conferência de imprensa.