Antunes: "A pressão está do lado do Tottenham"

Antunes é dos mais experientes do plantel do Paços de Ferreira, campeão nacional pelo Sporting sentiu, na época passada, a pressão de estar do lado do favorito. Agora a perspetiva é outra e o jogador entrega a responsabilidade do jogo com o Tottenham aos ingleses.

"A pressão está do lado do Tottenham. Eles é que são a equipa grande. Vamos com a intenção de fazer o melhor possível e de trazer a qualificação para casa", diz o jogador, em declarações aos jornalistas, à partida para Inglaterra.

O Paços venceu o primeiro jogo, por 1-0, e tentará defender essa vantagem em Londres, independentemente da equipa que Nuno Espírito Santo apresentar. No Estádio Capital do Móvel, o treinador português montou um 11 de segundo plano e há dúvida sobre quais serão as suas opções para a partida que decide qual dos dois clubes segue para a fase de grupos da Liga Conferência.

"Não se qual é importância que Tottenham dá a esta competição. Nós vamos esperar o melhor possível e estaremos prepadados", garante Antunes.

O Tottenham-Paços de Ferreira, a contar para a 2.ª mão do "play-off" da Liga Conferência, é esta quinta-feira às 19h45.