Santa Clara contrata o "Flash" iraniano

O Santa Clara anunciou a contratação de Mohammad Mohebi, extremo iraniano que se destaca pela sua velocidade e, por esse motivo, o clube apresentou-o como o "Flash" do Irão.

Um "super-herói" proveniente do Sepahan, vice-campeão do Irão. Mohebi, internacional iraniano por três vezes, com dois golos, tem 23 anos, é extremo e na época passada realizou 30 jogos pelo Sepahan e marcou três golos.

Esta será a sua primeira experiência fora do seu país. O Santa Clara informa que o negócio envolveu a troca de Shahriar Moghanlou. O ponta de lança, contratado na época passada (13 jogos e um golo), foi cedido ao Persepolis, onde fez oito golos, em 16 jogos. Irá agora vestir a camisola do Sepahan.