"Relvado do Marítimo não determinou resultado, mas teve influência"

Mais do que no resultado de um jogo, dependente de muitos outros fatores, a qualidade de um relvado tem um efeito direto na qualidade do jogo. É esta a conclusão que Carlos Almeida, antigo treinador e professor universitário no Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, extrai dos vários estudos que tem consultado sobre relvados de futebol.

Nesse sentido, concorda com Sérgio Conceição, quando o treinador do FC Porto diz que o relvado do Estádio dos Barreiros influenciou o desfecho da partida com o Marítimo (1-1), no domingo, para a 3.ª jornada do campeonato.

"O relvado teve influência. Não determinou o resultado, mas teve influência porque ao condicionar as ações técnicas do Porto acabou por limitar o plano de jogo da equipa técnica, com um estilo mais assente em posse", considera Carlos Almeida, em entrevista à Renascença.