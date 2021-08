Filipe Gouveia é o novo treinador do Vilfranquense

Filipe Gouveia é o novo treinador do Vilafranquense. O clube anunciou, esta terça-feira, o nome do sucessor de Carlos Pinto, que apresentou a demissão antes do jogo com o Covilhã, disputada na segunda-feira.

Gouveia, de 48 anos, regressa a Portugal e à II Liga, depois de duas épocas na Arábia Saudita. O antigo médio, campeão nacional pelo Boavista em 2001, já orientou, Leixões, Covilhã e Santa Clara no segundo escalão. Académica, na I Liga, e Boavista e Salgueiros no terceiro escalão, completam o currículo do técnico que também foi adjunto de Pedro Emanuel em Coimbra.

O Vilafranquense ainda não venceu esta época. Ao empate e às duas derrotas no campeonato soma-se uma derrota na Taça da Liga. O clube é último classificado da II Liga.