Beto quer sair do Portimonense. "Vejo-me forçado a pedir oficialmente para sair"

Beto, avançado do Portimonense, anunciou publicamente, através das redes sociais, que quer deixar o clube este verão e mostra-se "desiludido" pelo clube ter rejeitado uma proposta.

"Eu hoje vejo-me forçado a pedir oficialmente para sair. Depois de uma época que me correu bastante bem, finalmente recebi uma proposta muito boa para a minha contratação. Peço que todos compreendam que na minha vida tudo foi resultado de muito esforço e sacrifício", começa por dizer.

O ponta de lança de 23 anos diz que a direção do clube algarvio mudou de postura e recusa transferir o atleta. Beto diz-se "psicologicamente destruído com as promessas incumpridas".

"Durante toda a época passada, sempre me demonstraram total abertura para me transferirem e me permitirem viver esse sonho. A verdade é que agora que a proposta chegou, a conversa mudou radicalmente. Estou completamente desiludido e psicologicamente destruído com as promessas incumpridas. Isto resultou numa irreparável quebra de confiança", pode ainda ler-se.

A Udinese terá apresentado proposta ao Portimonense pelo jogador. FC Porto, Benfica e Sporting estiveram associados ao ponta de lança.

Rodiney Sampaio, presidente do clube, disse que a SAD queria manter Beto por mais uma temporada: "Teve propostas, mas decidimos hoje, numa reunião entre administração da SAD e investidores, que o vamos segurar. Foi decidido que o jogador fica, pelo menos mais uma época", disse, em conferência de imprensa.

O avançado agradece ao clube e ao treinador pela oportunidade: "Ao Portimonense estarei sempre grato, não só aos adeptos e ao treinador por me lançar e acreditar em mim, mas também aos meus colegas de trabalho por me ajudarem a crescer como jogador. Por mim e por todos, sempre dei tudo de mim em campo e representei o clube com todo o meu esforço e dedicação", diz ainda.

Com formação no Tires, Beto chegou ao Portimonense em 2019, depois de uma passagem pelo Olímpico do Montijo. Na época passada, marcou 11 golos em 31 jogos e leva já dois apontados esta temporada, em cinco jogos disputados.