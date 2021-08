Atlético de Madrid empresta Marcos Paulo ao Famalicão

O Famalicão anunciou a contratação do extremo luso-brasileiro Marcos Paulo, por empréstimo do Atlético de Madrid.

O avançado de 20 anos é reforço por uma temporada e vai estrear-se no futebol europeu no Famalicão.

Marcos Paulo era uma das figuras do Fluminense, clube onde fez toda a formação e onde se estreou na equipa principal em 2019. Na época passada, fez oito golos e seis assistências em 42 jogos disputados.

Assinou pelo Atlético de Madrid até 2026, mas vai rodar no Famalicão. Apesar de ter nascido no Brasil, Marcos Paulo escolheu representar a seleção nacional, tendo já somado internacionalizações pelas seleções sub-18 e sub-19 e participado no Torneio de Toulon.