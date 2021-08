O Vilafranquense empatou 1-1 diante do Sp. Covilhã e conquistou o primeiro ponto na II Liga à terceira jornada.

Ambos os golos foram apontados na segunda parte, primeiro por Belkheir, para os donos da casa, mas Jô empatou para a turma serrana.

Com este empate, o Vilafranquense apanhou Académica e Sp. Farense, com um ponto. Já o Sp. Covilhã igualou Rio Ave e Leixões, com sete pontos.