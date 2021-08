Marítimo prepara intervenção de fundo para evitar interdição do relvado

O Marítimo está a realizar uma intervenção de fundo ao relvado do Estádio dos Barreiros e a expetativa dos dirigentes é de que irão prevenir a eventual interdição do seu estádio. A Comissão Técnica da Liga atribuiu uma segunda nota negativa ao relvado, após o jogo com o FC Porto, depois de o ter reprovado no jogo com o Braga.

Os madeirenses aguardam notificação da Liga, mas passam a correr o risco de interdição do seu estádio. No entanto, tal só acontecerá se o relvado chumbar nas vitorias a realizar antes do próximo encontro nos Barreiros, com o Arouca, para a 5.ª jornada do campeonato, marcado para 12 de setembro.

São praticamente quatro semanas que o Marítimo tem pela frente para reabilitar, renovar ou até substituir o relvado, de forma a evitar a interdição do estádio. Recorde-se que a equipa, já com a intenção de não piorar as condições do terreno, não treina nos Barreiros. Julio Velazquez utiliza os relvados do complexo desportivo para o trabalho de casa.

O mau estado do relvado foi um dos fatores apontados por Sérgio Conceição para justificar o empate com o Marítimo (1-1), no domingo. Carlos Carvalhal, que ali jogou com o Braga, na 1.ª jornada, também criticou o estado do terreno. Más condições também reconhecidas pelo treinador dos insulares.