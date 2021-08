“Interdição preventiva” para estádio do Marítimo

A Liga de Clubes confirma a “interdição preventiva” do relvado do estádio dos Barreiros, na Madeira.

Estão, para já, proibidos treinos e jogos oficiais no recinto onde habitualmente joga o Marítimo.

O relvado recebeu a “segunda nota 2 consecutiva” da temporada no jogo contra FC Porto, depois de o mesmo ter acontecido no encontro da primeira jornada entre o Marítimo e o Sp. Braga.

No dia 8 de agosto, os insulares foram alertados “para o risco de interdição, caso o relvado não fosse intervencionado e apresentasse melhoria efetiva, o que não ocorreu apesar do plano apresentado pelo clube para a sua recuperação”.

A Liga acrescenta que “foi agendada, para amanhã [quarta-feira], uma visita da Comissão Técnica de Vistorias (CTV) ao recinto”.

“Será a CTV, após a interdição preventiva já decretada, a recomendar à Direção da Liga as medidas administrativas a ser aplicadas, sendo ainda da competência desta Comissão a avaliação positiva para que a interdição possa ser levantada”, acrescenta o comunicado.

O Marítimo tem agora praticamente três semanas para reabilitar, renovar ou até substituir o relvado antes do próximo jogo em casa para a I Liga, contra o Arouca para a quinta jornada.

O mau estado do relvado foi um dos fatores apontados por Sérgio Conceição para justificar o empate com o Marítimo (1-1), no domingo. Carlos Carvalhal, que ali jogou com o Braga, na 1.ª jornada, também criticou o estado do terreno. Más condições também reconhecidas pelo treinador dos insulares.