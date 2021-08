Estoril derrota Paços e sobe ao pódio

O Estoril venceu o P. Ferreira, fora, por 3-1, em partida da jornada 3 da I Liga.

No intervalo da eliminatória europeia contra o Tottenham, os castores até marcaram primeiro, mas sofreram com a eficácia dos canarinhos.

Os golos foram apontados por Delgado, para a equipa da casa, e Bruno Lourenço, Franco e Joãozinho para os visitantes.

Com esta vitória, o Estoril sobe ao terceiro lugar da I Liga, com os mesmos pontos do FC Porto, e a dois dos líderes Sporting e Benfica. Já o Paços mantém os três pontos na tabela.

