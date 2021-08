Sp. Farense exige tomada de posição do Governo sobre arbitragens

O presidente do Sp. Farense pede que o Governo e quem comanda o futebol em Portugal “tomem posição” sobre os erros de arbitragem que têm - refere João Barão Rodrigues - prejudicado o clube.

“As instituições do futebol e desportivas em Portugal, e quem as tutela, têm de refletir e tomar posição sobre este repetido - e já vergonhoso – prejuízo a um histórico e centenário emblema do futebol luso”, escreve o líder dos leões de Faro.

Em comunicado, João Barão Rodrigues reage após a partida deste sábado contra o Estrela Amadora, em que três jogadores do Farense foram expulsos.

“Não podemos aceitar que os erros sejam frequentemente contra o Farense”, refere, lembrando que, já na época passada, “o Sporting Clube Farense foi altamente prejudicado por ‘terceiros’, contribuindo isso decisivamente para a ‘queda’ no segundo escalão”.

O presidente do clube algarvio deixa questões em aberto: “Há algo contra o Farense? Quem incomodamos?”

O clube garante não querer ser beneficiado pelas arbitragens, mas exige “respeito”.

“Acreditamos que o Conselho de Arbitragem fará o melhor possível dentro das limitações, mas não podemos aceitar que os erros sejam frequentemente contra o Farense. Pelo que se vê, época após época”, escreve João Barão Rodrigues.