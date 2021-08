Santa Clara oficializa saída de Carlos Júnior para Arábia Saudita

O Santa Clara oficializou a saída do avançado Carlos Júnior para o Al-Shabab.

“A Santa Clara Açores, Futebol S.A.D informa que chegou a acordo com o Al-Shabab Football Club para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do atleta Carlos Alberto Carvalho da Silva Júnior, após solicitação do mesmo, por este ter tido em mãos uma proposta irrecusável do ponto de vista financeiro», lê-se no comunicado do clube açoriano.

O brasileiro, de 26 anos, assinou contrato de três temporadas pelo clube da Arábia Saudita. Não foram divulgados os valores do negócio.

Nas três épocas, não completas, nos Açores, Carlos Júnior fez 83 jogos, 30 golos e 7 assistências.