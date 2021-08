Petit. "Precisamos de mais qualidade"

O treinador da Belenenses SAD considera justa a vitória do Sporting e volta a pedir reforços.

“Precisamos de mais qualidade, competitividade e tranquilidade”, disse Petit.

Em declarações à Sporttv, o técnico refere que sabiam “o poderio do Sporting, com bons processos, boas dinâmicas”.

“Não conseguimos ter bola, não criámos perigo. Tentámos mudar ao intervalo, mas sofremos logo mais um golo e o Sporting ficou confortável. Faltam-nos opções para a frente. Temos muita gente que estava nos Sub-23”, referiu.

O treinador dos azuis aproveita para deixar um conselho aos próprios jogadores: “Temos de conhecer os adversários, não podemos ser anjinhos. Digo aos meus jogadores que têm de ver mais jogos, conhecer a liga portuguesa e os jogadores que vão defrontar. Isto não é só treinar hora e meia.”

O Sporting venceu a Belenenses SAD, por 2-0, com golos de Gonçalo Inácio e Palhinha. Leões estão nos primeiros lugares, com nove pontos, já a Belenenses SAD ainda não pontuou no campeonato.