Oficial. Carlos Júnior deixa Santa Clara e ruma à Arábia Saudita

O Al Shabab, do campeonato saudita, anunciou a contratação do avançado brasileiro Carlos Júnior, do Santa Clara. O brasileiro assina por três épocas.

O extremo de 26 anos era uma das figuras do Santa Clara de Daniel Ramos e deixa o clube com 30 golos apontados e sete assistências em 83 jogos realizados, ao longo de três temporadas.

De acordo com a imprensa nacional, o negócio pode rondar os 3,5 milhões de euros para os cofres do clube açoriano.

Carlos Júnior tinha começado a temporada em grande forma e levava já seis golos em apenas oito jogos disputados. Na última noite, marcou um dos golos que deu a vitória por 2-1 frente ao histórico sérvio Partizan, na primeira mão do "play-off" da Conference League.

O Santa Clara faz a segunda venda este verão, depois de ter transferido o central Fábio Cardoso para o FC Porto.