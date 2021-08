Enquanto espera por reforços, Petit quer surpreender o Sporting

Petit aguarda pelo reforço do plantel do Belenenses SAD, mas, enquanto aguarda, tem de competir e o próximo destino é Alvalade. O treinador tem a expetativa de complicar a vida as campeões nacionais, tal como aconteceu na época passada, em que apesar das derrotas sofridas, o Belenenses SAD fez o Sporting tremer.

"O Sporting não mudou as dinâmicas. Vamos tentar fazer algo dentro daquilo que fizemos na época passada", diz Petit, em conferência de imprensa.

O treinador ainda irá montar uma equipa com muita juventude, face à escassez de experiência que tem no plantel e que irá chegar já depois do jogo de sábado.

"Estamos à espera de jogadores que vão chegar esta semana. Temos trabalhado no sentido de dar alguma experiência a este plantel", observa, lembrando que as suas opções nas duas primeiras jornadas foram jogadores que "eram segundas opções na época passada".