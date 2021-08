"Daqui a muitos anos todos falarão desta noite épica"

"Não é todos os dias que um clube da dimensão do Paços de Ferreira consegue surpreender e superiorizar-se a uma equipa como o Tottenham. Quem presenciou ficará com a sensação de que fizemos algo histórico", acrescenta.

O triunfo sobre o poderoso Tottenham (1-0) , no "play-off" da Conference League, espalhou um rasto de orgulho na capital do móvel e para Carlos Carneiro, diretor desportivo dos pacenses, "daqui a muitos anos todos falarão de uma noite épica".

São 22 as partidas desta quinta-feira.

Carlos Carneiro não esquece a outra equipa portuguesa que jogou uma eliminatória da Liga Conferência e que venceu, o Santa Clara, lembrando que apesar da dimensão dos dois emblemas, também eles contribuíram com pontos para o "ranking" da UEFA.

"Não podia deixar de dar os parabéns ao Santa Clara, porque não podemos esquecer que também fez um feito histórico ao vencer o jogo de ontem [com o Partizan]. E, tal como o Paços de Ferreira, contribuiu para a senda dos bons resultados que os clubes portugueses têm acentuando nestes últimos anos", refere o diretor desportivo dos pacenses.

Contudo, segue-se a realidade da liga portuguesa, já segunda-feira, no seu estádio com a receção ao recém-promovido Estoril. Carlos Carneiro garante que "o 'chip' já está alterado" e que é para esse embate que "as forças estão todas canalizadas".

O Paços de Ferreira venceu o Tottenham, por 1-0, no jogo da 1.ª mão do "play-off" da Conference League. O segundo, em Londres, está marcado para quinta-feira, às 19h45.