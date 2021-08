Braga vence dérbi minhoto em casa do Moreirense com golo nos descontos

O Sporting de Braga bateu o Moreirense, por 3-2, num dérbi minhoto no arranque da terceira jornada da I Liga, com o golo da vitória a surgir aos 95 minutos de jogo.

A equipa de Carlos Carvalhal chegou ao intervalo a vencer por dois, com golos de rajada perto do intervalo. Aos 39, Fábio Martins aproveitou uma defesa incompleta de Pasinato e fez o primeiro, e Iuri Medeiros fez o segundo, ao primeiro poste, aos 41 minutos de jogo, no primeiro jogo a titular depois de uma grave lesão no joelho.

O Moreirense chegou ao empate também com dois golos seguidos. Steven Vitória reduziu, aos 80, e Paulinho igualou na estreia pelo Moreirense.

Aos 95 minutos, Ricardo Horta marcou o golo da vitória, depois de ter sido lançado a jogo no segundo tempo, após recuperar de lesão.

Com este resultado, o Braga volta às vitórias depois de ter perdido, em casa, com o Sporting e soma agora seis pontos. Moreirense está no 14º lugar, com um ponto somado.