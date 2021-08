Arouca vence Famalicão com direito a reviravolta

O Arouca recebeu e venceu o Famalicão por 2-1, num jogo com reviravolta no marcador e que deu o primeiro triunfo aos arouquenses na I Liga.

O Famalicão abriu o marcador aos 23 minutos de jogo, por Bruno Rodrigues. Iván Jaime aproveitou um momento de desconcentração de Sema Velázquez e Eugeni e serviu Bruno Rodrigues para o primeiro golo.

O golo do empate surgiu já no segundo tempo, aos 65 minutos de jogo. Arsénio caiu na área e o árbitro David Silva confirmou o penálti, depois de ver as imagens. O central Basso não falhou e igualou o marcador.

A vitória do Arouca surgiu muito perto do fim. Aos 89 minutos, Pité cruzou, de canto, e a bola sobrou para Leandro Silva, sozinho ao segundo poste, que rematou de primeira para o golo que deu os três pontos.

Aos 96 minutos, o central Batubinsika marcou aquilo que seria o golo do empate para o Famalicão, mas o lance foi invalidado pelo VAR por mão na bola.

O Arouca soma os primeiros três pontos do campeonato, depois de ter perdido as duas primeiras rondas, enquanto que o Famalicão continua com zero pontos somados. Na próxima jornada, o Arouca visita o Estádio do Dragão, para defrontar o FC Porto, enquanto que o Famalicão recebe o Sporting.