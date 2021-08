João Novais deixa o Braga e ruma à Turquia

João Novais está de saída do Sporting de Braga para ser reforço do Alanyaspor, 9.º classificado do último campeonato turco. De acordo com o jornal "O Jogo", o médio, de 28 anos, será cedido até ao final da época, a troco de 250 mil euros. O Alanyaspor ficará com opção de compra no valor de 2 milhões de euros.

Novais foi utilizado em 38 jogos, por Carvalhal, na época passada. Esta temporada foi suplente utilizado na Supertaça e ainda não jogou no campeonato. A confirmar-se a saída do médio, o Braga poderá recorrer ao mercado para preencher o quadro de centrocampistas. Isto porque Fransérgio também está de saída. O brasileiro aguarda a resolução de questões burocráticas para assinar pelo Bordéus.

No Alanyaspor, Novais vai encontrar velhos conhecidos, desde logo Borja, Marafona e Wilson Eduardo, seus antigos companheiros em Braga. O plantel da equipa turca conta, ainda, com Daniel Candeias e com o brasileiro Davidson, que passou por Vitória de Guimarães, Chaves e Covilhã.

Depois de Leixões, Rio Ave e Braga, Novais terá a sua primeira experiência fora de Portugal.