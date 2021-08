João Henriques avisa que Moreirense estará mais forte frente ao Braga

O treinador João Henriques acredita numa exibição "coletivamente mais forte" dos futebolistas do Moreirense na receção ao Sporting de Braga, na sexta-feira, em encontro da 3.ª jornada da I Liga. "A forma como conquistámos um ponto nos Açores [frente ao Santa Clara] veio dar-nos uma alma diferente e confiança ao grupo. É dessa forma que vamos entrar neste jogo, sabendo que o trabalho só se sustenta com pontos. Contudo, não estamos obcecados nem desesperados com qualquer tipo de resultado que possa condicionar algo. Sabemos o caminho que temos a percorrer e até onde queremos chegar", vinca o técnico, em conferência de imprensa. Depois da derrota inaugural frente ao Benfica (2-1), o Moreirense empatou perto do fim na visita ao Santa Clara (2-2), com dois golos em inferioridade numérica, defrontando agora um adversário de "orgulho ferido" pela derrota com o campeão nacional Sporting.

"O Sporting de Braga está habituado a ganhar mais vezes do que a perder e a empatar e vai querer virar já isso. Será um jogo muito equilibrado nas ambições e desequilibrado pelas forças individuais e coletivas. Espero um oponente muito forte, que pode vencer qualquer equipa, luta pelos lugares cimeiros e tem uma ideia muito vincada, ao ponto de resultar em títulos. Estamos aqui para contrariar o favoritismo natural do Braga", nota.

Abdu Conté saiu do lote de lesionados do Moreirense, que ainda contempla Pedro Amador, Jambor, Galego e Walterson, enquanto o recém-chegado Paulinho vai colmatar a ausência de Rodrigo Conceição, expulso nos Açores, que cumpre castigo.

"É um reforço já esperado, que vem acrescentar e completará a lista de convocados. Se as baixas são difíceis para todas as equipas, mais complicado se torna para nós. Ainda não temos o plantel fechado, mas não é por isso que não vamos apresentar um 11 com qualidade, competitividade no jogo e muita confiança no nosso trabalho. Vamos crescendo a cada semana e sentimos que a equipa está mais competente", admite.