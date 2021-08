Ivanildo Fernandes oficializado em Vizela

O Vizela confirmou a contratação do defesa central Ivanildo Fernandes, que rescindiu com o Sporting.

Os dois clubes dividem o passe do jogador (50/50), que já explicou a escolha.

"O que me levou a escolher o FC Vizela foi a confiança transmitida desde o início pelo treinador e pela administração. Acreditei muito nas palavras deles e na dos meus colegas, até porque conheço alguns. Tive o prazer de falar com eles e falaram muito bem do clube. Disseram que existe um excelente ambiente e muita união. Esse foi um dos fatores que me levou a vir para cá, mas também o facto de terem apostado em mim, sabendo que no ano passado já me queriam. Isso é mais um motivo que me leva a crer que estão a depositar muita confiança em mim", referiu.

Ivanildo, de 25 anos, assinou até 2024 e deixou também uma palavra aos adeptos do novo clube: "Já ouvi falar muito deles, até porque vimos de um período em que não podíamos sentir o apoio dos adeptos no estádio. Sei que os do FC Vizela são excelentes. Isso viu-se no jogo com o Tondela. Mesmo jogando num estádio emprestado, os adeptos foram lá apoiar e isso foi muito bom para a equipa. Isso mostra que estão connosco e nós com eles, todos juntos para conseguirmos fazer uma excelente época".