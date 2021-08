Carvalhal ajusta expetativas do Braga. "Estamos em mudança de ciclo"

"Sem tirar ambição, estamos em mudança de ciclo, o que implica a saída de jogadores. Estas são épocas extremamente difíceis. Há uma engrenagem de uma equipa que jogava praticamente de olhos fechados e no jogo com o Moreirense haverá cinco, seis jogadores novos. É uma equipa nova, de mudança de ciclo, ligada também a uma aposta nos jovens formados no Braga. Pode dar frutos no futuro, mas antevejo um ano difícil", avisa.

Carvalhal considera vital que o Braga ponha as expetativas "no sítio", porque, sublinha, o clube está em "mudança de ciclo".

Carlos Carvalhal não dedicou muito tempo em concreto ao Moreirense, na conferência de imprensa de antevisão da partida, mas o jogo com o Moreirense está inserido no alerta que o treinador sentiu necessidade de publicitar, esta quinta-feira.

Isto não significa que a equipa não vá entrar em todos os jogos com a ambição de vencer e que o objetivo não seja terminar, no mínimo, no 4.º lugar da Liga.

"A política do clube é traçada pela administração e eu tenho de tentar fazer o melhor, mas também tenho de ser realista. As pessoas têm de por os pés no chão, porque podemos começar a ter problemas quando subimos as expetativas. Não quero baixá-las, quero pô-las no sítio. Mas vamos a todos os jogos para ganhar", reforça.



Carvalhal entende que "há necessidade de vender ativos" e compromete-se em fazer o melhor, com a noção de que este é um caminho para um futuro mais competitivo, sendo que "a afirmação do Braga passará pelo momento em que houver a centralização dos direitos televisivos". "Nessa altura penso que haverá uma maior aproximação a Porto, Benfica e Sporting", conclui.

O Braga arrancou a época com duas derrotas frente ao Sporting, na Supertaça e na 2.ª jornada do campeonato, e pelo meio obteve uma vitória na Madeira, diante do Marítimo, no arranque da I Liga. Esta sexta-feira disputa, em Moreira de Cónegos, frente ao Moreirense, o desafio da 3.ª jornada. Partida com início agendado para as 21h15.