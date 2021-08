Luther Singh troca Sporting de Braga pelo Copenhaga

Luther Singh foi confirmado, esta quarta-feira, como reforço do Copenhaga. O extremo sul-africano deixa o Sporting de Braga, depois de cinco épocas de ligação, mas em que apenas fez um jogo pela equipa principal.

O Braga vai receber cerca de 1,5 milhões de euros pela transferência do jogador que esteve nos Jogos Olímpicos de Tóquio, ao serviço da seleção do seu país. Na época passada, Singh jogou no Paços de Ferreira, clube pelo qual fez 30 jogos, marcou cinco golos e fez cinco assistências.

Foi o terceiro empréstimo consecutivo, depois de Chaves e Moreirense. O extremo, de 24 anos, assina por quatro temporadas pelo Copenhaga, clube dinamarquês capitaneado pelo português Zeca. Trata-se de um regresso de Singh à Norte da Europa, depois de ter jogado pelos suecos do GAIS, antes de se transferir para o Braga.