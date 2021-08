Jorge Simão não quer fazer papel de "espigadote ousado", mas avisa que o Paços "vai à luta" com o Tottenham

Jorge Simão não tem qualquer problema em reconhecer "diferenças evidentes" entre Paços de Ferreira e Tottenham, adversários no "play-off" da Conference League. O confronto é desigual, mas o treinador português não é porta-voz de uma equipa rendida.

"Não quero fazer o papel do espigadote ousado, mas temos oportunidade de lutar pelo jogo. Estamos a falar de um jogo de futebol em que serão sempre 11 contra 11. Temos de abordar esta eliminatória com coragem. Temos a possibilidade de lutar. Deixem-nos ir à luta, de combatermos. Queremos lutar por coisas positivas no jogo", afirma Jorge Simão, em conferência de imprensa.

O treinador explica que os seus jogadores terão de abordar os dois jogos da mesma forma que encaram desafios com os grandes de Portugal. As diferenças entre o Paços e esses clubes são enormes. Simão, por curiosidade, tentou apurar a distância exata entre os números do Paços e dos londrinos, concluindo que se trata, efetivamente, de um fosso enorme.