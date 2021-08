Famalicão contrata promessa portuguesa ao Nice

O Famalicão anunciou a contratação, em definitivo, do médio Pedro Brazão, proveniente do Nice, com um contrato de cinco temporadas, até 2026.

Com apenas 18 anos, Brazão regressa ao futebol português, onde tinha estado na formação do Damaiense. O médio estreou-se na Ligue 1, ao serviço do Nice, com apenas 16 anos, lançado pelo treinador Patrick Vieira. O extremo é ainda internacional sub-19 e esteve no Europeu sub-17, em 2019.

“Estou muito contente por regressar a Portugal e muito honrado por poder fazê-lo através de um clube como o Famalicão. As últimas épocas têm demonstrado que este é um clube muito capacitado na valorização de jovens jogadores. Pretendo cimentar-me no futebol português e o Famalicão é o ideal para poder demonstrar todo o meu valor”, disse, aos meios do clube.